Кондратьев: На Кубани уничтожили несколько БПЛА

Украинские беспилотники сбили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, ночью 14 декабря киевский режим попытался атаковать гражданские объекты на Кубани.

«В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Как отметил глава региона, никто не пострадал. На месте инцидента работают специалисты экстренных и специальных служб.

На минувшей неделе дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять дронов ВСУ над Краснодарским краем.

