В больнице Тегерана произошел крупный пожар

Пожар охватил несколько этажей больницы Ганди в Тегеране. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителя пожарной службы и столичной службы безопасности Сейеда Джелал Малеки.

Два человека погибли при пожаре в доме в Иркутской области

Отмечается, что несколько пожарных машин отправили на место происшествия. Согласно данным, при пожаре никто не пострадал. Подчеркивается, что порядка 80 пациентов, которые проходили лечение в медучреждении, после инцидента были переведены в ближайшие медцентры.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четверо новорожденных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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