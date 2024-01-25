В больнице Тегерана произошел крупный пожар

Отмечается, что несколько пожарных машин отправили на место происшествия. Согласно данным, при пожаре никто не пострадал. Подчеркивается, что порядка 80 пациентов, которые проходили лечение в медучреждении, после инцидента были переведены в ближайшие медцентры.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четверо новорожденных, передает «Радиоточка НСН».

