Два человека погибли при пожаре в доме в Иркутской области

Как отметили в ведомстве, ЧП произошло накануне вечером, на территории частного дома загорелись постройки. Жертвами пожара стали 68-летние супруги.

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — указали в Следкоме.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, специалисты проведут судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Ранее стало известно, что один человек погиб при пожаре в частном доме в Ярковском районе Тюменской области, пишет Ura.ru.

