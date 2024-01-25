Два человека погибли при пожаре в доме в Иркутской области
Пожар произошел в СНТ «Зеленое» Иркутского района, в результате погибли два человека. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области.
Как отметили в ведомстве, ЧП произошло накануне вечером, на территории частного дома загорелись постройки. Жертвами пожара стали 68-летние супруги.
«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — указали в Следкоме.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, специалисты проведут судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Ранее стало известно, что один человек погиб при пожаре в частном доме в Ярковском районе Тюменской области, пишет Ura.ru.
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