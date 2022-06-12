В Бердянске произошел взрыв

О взрыве в Бердянске сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Появилось видео взрыва в порту занятого ВС РФ Бердянска

Около 9:00 (мск) он опубликовал кадры в своем Telegram-канале, на которых виден столб густого дыма и пламя. Также понятно, что взрыв произошел вблизи или непосредственно на территории объекта энергетики - виднеются вышки электропередачи.

«Подробности позже», — написал Рогов.

Ранее стало известно, что взрывы в порту Бердянска произведены в рамках операции по разминированию. Это официально подтвердила военно-гражданская администрация города, занятого российскими войсками с конца февраля.

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ФОТО: Скрин с видео: t.me/vrogov
ТЕГИ:УкраинаПроисшествиеВзрыв
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