В Бердянске произошел взрыв
О взрыве в Бердянске сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
Около 9:00 (мск) он опубликовал кадры в своем Telegram-канале, на которых виден столб густого дыма и пламя. Также понятно, что взрыв произошел вблизи или непосредственно на территории объекта энергетики - виднеются вышки электропередачи.
«Подробности позже», — написал Рогов.
Ранее стало известно, что взрывы в порту Бердянска произведены в рамках операции по разминированию. Это официально подтвердила военно-гражданская администрация города, занятого российскими войсками с конца февраля.
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