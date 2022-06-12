В Бердянске произошел взрыв

Около 9:00 (мск) он опубликовал кадры в своем Telegram-канале, на которых виден столб густого дыма и пламя. Также понятно, что взрыв произошел вблизи или непосредственно на территории объекта энергетики - виднеются вышки электропередачи.

«Подробности позже», — написал Рогов.

Ранее стало известно, что взрывы в порту Бердянска произведены в рамках операции по разминированию. Это официально подтвердила военно-гражданская администрация города, занятого российскими войсками с конца февраля.

