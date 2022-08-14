В Белоруссии из-за крушения аэроплана погибла два человека

В Белоруссии под Слонимом разбился легкомоторный самолет, сообщает Следственный комитет.

Два человека погибли при крушении Ан-2 на Кубани

В результате крушения погибли два человека. Им было 61 и 54 года. Они работали в частной фирме-авиаперевозчике, которая осуществляла прогулочные полеты.

По факту крушения расследуется уголовное дело. Выясняются причины падения аэроплана.

Напомним, легкомоторный самолет Cessna-177 потерпел крушение при посадке в аэропорту Ухты. В результате аварии погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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