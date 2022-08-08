При крушении частного самолёта в Коми погибли трое

Легкомоторный самолет Cessna-177 потерпел крушение при посадке в аэропорту Ухты. В результате аварии погибли три человека, которые находились на борту, сообщили в управлении МЧС по республике Коми.

Воздушное судно не смогло дотянуть до взлётно-посадочной полосы около 400 метров и вынужденно село в лесопосадке, после чего загорелось. Самолет принадлежал частному лицу. Пожар на месте аварии уже потушен. По данным МЧС, борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки.

Это уже второе за последние дни ЧП в аэропорту второго по численности города Коми. В минувший четверг, 4 августа легкомоторный самолет Piper авиакомпании «Восход» выполнил посадку в Ухте с неисправной стойкой шасси. Тогда никто не пострадал.

