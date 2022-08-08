При крушении частного самолёта в Коми погибли трое
Легкомоторный самолет Cessna-177 потерпел крушение при посадке в аэропорту Ухты. В результате аварии погибли три человека, которые находились на борту, сообщили в управлении МЧС по республике Коми.
Воздушное судно не смогло дотянуть до взлётно-посадочной полосы около 400 метров и вынужденно село в лесопосадке, после чего загорелось. Самолет принадлежал частному лицу. Пожар на месте аварии уже потушен. По данным МЧС, борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки.
Это уже второе за последние дни ЧП в аэропорту второго по численности города Коми. В минувший четверг, 4 августа легкомоторный самолет Piper авиакомпании «Восход» выполнил посадку в Ухте с неисправной стойкой шасси. Тогда никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- Собянин: Дворец спорта «Некрасовка» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году
- Путину подарили шоколад «Алёшка»
- Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы «Москва-Казань»
- Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса
- Собянин: Индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы построят до конца года
- Шольц исключил запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа
- Группа «Би-2» опровергла сообщения о «тайном отъезде» из России
- При крушении частного самолёта в Коми погибли трое
- Выявленным новым генипавирусом в Китае заразились десятки человек
- «До 500 тысяч рублей»: Названы самые востребованные промышленные профессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru