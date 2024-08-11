В Белгородской области за сутки произошло 39 обстрелов и 46 атак БПЛА

За сутки в Белгородской области произошло 39 обстрелов и 46 атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотников

Другие подробности глава региона не сообщил.

В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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