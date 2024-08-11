В Белгородской области за сутки произошло 39 обстрелов и 46 атак БПЛА
11 августа 202408:35
За сутки в Белгородской области произошло 39 обстрелов и 46 атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
Другие подробности глава региона не сообщил.
В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru