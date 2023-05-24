В Белгородской области в результате атаки диверсантов повреждены не менее 500 домов

Не менее 500 домов, по предварительным данным, пострадали в результате атаки диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Об этом сообщил журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

Кремль назвал атаку диверсантов в Белгородской области «нормальной ситуацией» на фоне СВО

По его словам, самые большие разрушения в Козинке. В Грайвороне около 200 разрушений жилых домов, хозяйственных, производственных и административных зданий.

В результате действий диверсантов, проникших в Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая, были ранены 13 человек. Погиб мирный житель села Козинка, а пожилая женщина умерла при эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов пришлось эвакуировать. На следующий день Минобороны отчиталось об убийстве 70 диверсантов и «вытеснении» остальных на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: t.me/vvgladkov
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