Замком Черноморского флота Андрей Палий погиб под Мариуполем

Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб при освобождении Мариуполя от нацистов. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале.

«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий», - написала Алтабаева.

Сенатор отметила, что лично знала офицера, любившего Севастополь всем сердцем.

«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру», – отметила политик.

В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. После отказа в 1993 году присягать Украине служил на Северном флоте. Также Палий нес службу на эсминце «Бесстрашный», противолодочном корабле «Очаков». Морской офицер в августе-сентябре 2008 года принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Черноморский Флот РФГибельРоссияУкраина
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