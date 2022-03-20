Замком Черноморского флота Андрей Палий погиб под Мариуполем
Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб при освобождении Мариуполя от нацистов. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале.
«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий», - написала Алтабаева.
Сенатор отметила, что лично знала офицера, любившего Севастополь всем сердцем.
«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру», – отметила политик.
В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. После отказа в 1993 году присягать Украине служил на Северном флоте. Также Палий нес службу на эсминце «Бесстрашный», противолодочном корабле «Очаков». Морской офицер в августе-сентябре 2008 года принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Россиянам рассказали о проблемах в работе смартфонов из-за VPN
- Замком Черноморского флота Андрей Палий погиб под Мариуполем
- Зеленский предупредил об угрозе Третьей мировой войны, если переговоры России и Украины провалятся
- В центре Ярославля произошло обрушение здания
- Группа российских журналистов оказалась под артиллерийским обстрелом в Мариуполе
- Столтенберг объяснил наращивание сил на востоке НАТО намерением не выпустить конфликт за пределы Украины
- Глава МИД Турции назвал причину конфликта на Украине
- На Украине продлено военное положение на 30 суток
- В Словакии приступили к развертыванию системы ПВО Patriot
- Германия и Катар достигли договоренностей о долгосрочном энергетическом партнерстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru