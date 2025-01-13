В Белгородской области при атаках ВСУ ранены две женщины и ребенок

По его словам, в результате были ранены женщина и её годовалый ребёнок, которых госпитализировали в медицинские учреждения города Белгорода.

«Также в городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили более 100 боеприпасов по населённым пунктам Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

