В Белгородской области при атаках ВСУ ранены две женщины и ребенок
Автомобиль был атакован дроном-камикадзе в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате были ранены женщина и её годовалый ребёнок, которых госпитализировали в медицинские учреждения города Белгорода.
«Также в городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили более 100 боеприпасов по населённым пунктам Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru