В Белгородской области при атаках ВСУ ранены две женщины и ребенок

Автомобиль был атакован дроном-камикадзе в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА три населенных пункта под Белгородом

По его словам, в результате были ранены женщина и её годовалый ребёнок, которых госпитализировали в медицинские учреждения города Белгорода.

«Также в городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили более 100 боеприпасов по населённым пунктам Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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