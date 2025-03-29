В Белгородской области из-за атаки дрона загорелась кровля здания
29 марта 202504:27
Дрон ВСУ атаковал город Строитель Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания», - написал губернатор в Telegram.
Как отметил Гладков, три пожарных расчета ликвидировали очаги возгорания. Предварительно, обошлось без пострадавших. Данные о последствиях атаки уточняются.
Ранее в промзоне Луганска произошел пожар после падения фрагментов двух сбитых украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru