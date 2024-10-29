В Белгородской области два человека стали жертвами разрыва суббоеприпасов

По его словам, оба инцидента произошли селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа. Один мужчина пострадал в результате сдетонировавшего рядом боеприпаса и самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, а второй наступил на мину и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«За неделю - это уже четвёртый случай подобного ранения мирных жителей. Прошу вас быть предельно бдительными и не поднимать с земли неизвестные предметы», - призвал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников три белгородских села, сообщает RT.

