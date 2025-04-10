В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, инцидент произошёл на автодороге Стригуны — Новоалександровка. В результате атаки водитель автомобиля получил минно-взрывную травму.

«Медики оказали мужчине всю необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», - заключил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что трое взрослых и ребенок были ранены из-за атаки ВСУ в селе Новая Погощь Суземского района, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиБелгородская область

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