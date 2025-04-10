В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл на автодороге Стригуны — Новоалександровка. В результате атаки водитель автомобиля получил минно-взрывную травму.
«Медики оказали мужчине всю необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», - заключил он.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что трое взрослых и ребенок были ранены из-за атаки ВСУ в селе Новая Погощь Суземского района, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» назвал причину аварийной посадки самолета в Шереметьево
- Охраннику из Нижегородской области смягчили приговор по делу об убийстве
- В ВОЗ назвали число жертв землетрясения в Мьянме
- Массовое разведение лютоволков в России назвали невозможным
- Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение мультфильму «Полный армагеддец»
- В рекламу энергетиков предложили включить информацию об их вреде
- Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
- Хинштейн поддержал идею установки в Курской области памятника погибшим военкорам
- Певица Суханкина обвинила экс-продюсера в неуплате вознаграждения
- Самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru