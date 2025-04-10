Над Курской областью уничтожили еще шесть украинских БПЛА
10 апреля 202508:38
Шесть беспилотников ВСУ сбили утром в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Около 7.05 мск... уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области», - говорится в заявлении ведомства.
Беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Минувшей ночью в Курской области сбили семь дронов ВСУ, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля
- В Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ
- СМИ: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума
- Украинский беспилотник сбили в Курской области
- Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов
- Учителя обезвредили хулигана, ворвавшегося в школу Челябинска
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society
- СМИ: OpenAI подала иск против Илона Маска
- Над Курской областью уничтожили еще шесть украинских БПЛА
- СМИ: В России обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru