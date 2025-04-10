Над Курской областью уничтожили еще шесть украинских БПЛА

Шесть беспилотников ВСУ сбили утром в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Около 7.05 мск... уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области», - говорится в заявлении ведомства.

Беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Минувшей ночью в Курской области сбили семь дронов ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотникиМинобороны

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