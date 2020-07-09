В Австрии допустили, что убийство чеченского блогера было заказным

Речь идёт о чеченском блогере, который в 2007 году получил статус беженца, но потом был лишён его. Представитель полиции рассказал, что Мартин Бек получал угрозы от сторонников «главы власти на родине», которого критиковал. Вместе с тем, от личной защиты в Австрии он отказался.

Оба подозреваемых в убийстве проживают в стране в статусе признанных беженцев, один с 2003 года, другой с 2004 года.

По информации российских СМИ, Мартин Бек — это блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены». Он критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Сам чеченский лидер назвал блогера жертвой спецслужб, работающих против России. По мнению Кадырова, спецслужбы используют «продажных глашатаев», которые делают нужные им заявления, а потом «убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды"».

