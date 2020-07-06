Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек
Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни – в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Как пишет ТАСС, об этом рассказал представитель прокуратуры города Корнойбург, которая занимается расследованием убийства гражданина РФ.
Также отмечается, что первоначальное имя погибшего не оглашается, поскольку его родственники могут находиться под угрозой. Кроме того, убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее, отмечает Газета.ру.
Ранее сообщалось, что власти Австрии арестовали еще одного мужчину, который подозревается в убийстве россиянина, попросившего здесь убежища. После проведенных допросов, следователи переквалифицировали статус мужчины, родившегося в Чечне, из свидетеля в подозреваемого. По официальной информации, в момент убийства он находился на месте преступления. Меру пресечения ему изберет суд.
До этого СМИ сообщили о задержании первого подозреваемого – 47-летнего россиянина – в австрийском городе Линц. Там он оказался после убийства российского гражданина в городе Герасдорф 4 июля.
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- Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru