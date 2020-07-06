Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек

Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни – в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Как пишет ТАСС, об этом рассказал представитель прокуратуры города Корнойбург, которая занимается расследованием убийства гражданина РФ.

Также отмечается, что первоначальное имя погибшего не оглашается, поскольку его родственники могут находиться под угрозой. Кроме того, убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее, отмечает Газета.ру.