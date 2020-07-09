Кадыров назвал убитого в Австрии блогера «жертвой спецслужб»

Политик заявил, что такие блогеры зарабатывают на идее псевдопатриотизма.

«Продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной „правды“», - цитирует Кадырова Ura.ru.

Чеченский политик посоветовал не соглашаться на участие в проектах спецслужб тем, кто не хочет стать «расходным материалом».

Блогер Анзор из Вены — 43-летний Мамихан Умаров, сменивший имя на Мартин Бек. Он вёл канал на YouTube и неоднократно критиковал Кадырова. Как отмечает издание «Кавказский узел», это не первое убийство критиков Кадырова за границей. В частности, в январе 2020 года во французском Лилле был убит блогер Имран Алиев (Мансур Старый).

Мамихана Умарова застрелили около торгового центра 4 июля. Первого подозреваемого в убийстве полиция задержала вечером того же дня в Линце. Затем был задержан второй подозреваемый, который был на месте убийства и которого сначала опрашивали как свидетеля, передаёт телеканал «360».

