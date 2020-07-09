Кадыров назвал убитого в Австрии блогера «жертвой спецслужб»
Убитый в австрийском городе Герасдорф-бай-Вин выходец из Чечни, известный как блогер Анзор из Вены, стал жертвой работающих против России спецслужб, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Политик заявил, что такие блогеры зарабатывают на идее псевдопатриотизма.
«Продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной „правды“», - цитирует Кадырова Ura.ru.
Чеченский политик посоветовал не соглашаться на участие в проектах спецслужб тем, кто не хочет стать «расходным материалом».
Блогер Анзор из Вены — 43-летний Мамихан Умаров, сменивший имя на Мартин Бек. Он вёл канал на YouTube и неоднократно критиковал Кадырова. Как отмечает издание «Кавказский узел», это не первое убийство критиков Кадырова за границей. В частности, в январе 2020 года во французском Лилле был убит блогер Имран Алиев (Мансур Старый).
Мамихана Умарова застрелили около торгового центра 4 июля. Первого подозреваемого в убийстве полиция задержала вечером того же дня в Линце. Затем был задержан второй подозреваемый, который был на месте убийства и которого сначала опрашивали как свидетеля, передаёт телеканал «360».
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