В Астраханской и Белгородской областях сбили еще четыре дрона ВСУ
Еще четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 08.20 по 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона над Астраханской областью, а также уничтожили беспилотник в Белгородской области.
Ночью 9 июля российские военные нейтрализовали 38 украинских БПЛА на территории Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, напоминает «Свободная пресса».
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