В Астраханской и Белгородской областях сбили еще четыре дрона ВСУ

Еще четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

В Белгородской области при атаке дрона ранены два человека

«В период с 08.20 по 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили три дрона над Астраханской областью, а также уничтожили беспилотник в Белгородской области.

Ночью 9 июля российские военные нейтрализовали 38 украинских БПЛА на территории Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьАстраханская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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