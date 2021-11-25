В Астрахани арестовали жителя Дагестана, жестоко избившего девушек

Полиция Астрахани задержала 26-летнего жителя Республики Дагестан, который жестоко избил посетительниц заведения общественного питания в Ленинском районе, сообщает пресс-служба УМВД по Астраханской области.

В Госдуме выступили против запрета СМИ упоминать национальность преступника

В сообщении говорится, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, рассматривается причастность к инциденту иных лиц.

Видеозапись избиения разлетелась по соцсетям. Очевидцы утверждают, что девушек избили за то, что они попросили мужчин убрать ноги со стола.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что пьяный уроженец Кавказа избил мужчину и девушку на остановке общественного транспорта в Москве.

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ТЕГИ:Уголовное ДелоИзбиениеДагестанАстрахань
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