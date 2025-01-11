На Ставрополье отправили на реабилитацию около 400 пострадавших от мазута птиц
Почти 400 птиц, пострадавших от разлива мазута после аварии с танкерами в Керченском проливе, проходят реабилитацию в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу реабилитационного центра «Пеликан».
Как отметили в организации, пострадавших пернатых отмывали в Анапе и отправляли в Ставрополь. В центре установили специальные «теплицы» для размещения птиц и приняли первые несколько партий. Как отметили специалисты, в основном в «Пеликан» поступает чомга, популяция которой достаточно большая как в Черном море, так и на Ставрополье.
«Однако кроме этих массовых видов птиц, приходят и представители красной книги, например гагара, ее разновидности. Прислали 1117 птиц, сейчас на реабилитации около 400», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Анапе и Темрюкском районе обнаружили 5794 пострадавших от мазута птиц.
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