В аэропорту Уфы у самолета загорелась стойка шасси

Сообщение об аварийной посадке Boeing 767 поступило в субботу в 20:50. У самолета загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера находились 334 человека. Самолет произвел благополучную посадку. Никто не пострадал.

Стойка загорелась из-за перегрева тормозной системы и заклинивания тормозных колодок.

Несколько дней назад самолёт Boeing с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя.

