В аэропорту Уфы у самолета загорелась стойка шасси
При посадке в аэропорту Уфы у авиалайнера загорелась стойка шасси, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Сообщение об аварийной посадке Boeing 767 поступило в субботу в 20:50. У самолета загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера находились 334 человека. Самолет произвел благополучную посадку. Никто не пострадал.
Стойка загорелась из-за перегрева тормозной системы и заклинивания тормозных колодок.
Несколько дней назад самолёт Boeing с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя.
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