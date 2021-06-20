В аэропорту Уфы у самолета загорелась стойка шасси

При посадке в аэропорту Уфы у авиалайнера загорелась стойка шасси, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Следком РФ возбудил головное дело после падения самолета в Кузбассе

Сообщение об аварийной посадке Boeing 767 поступило в субботу в 20:50. У самолета загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера находились 334 человека. Самолет произвел благополучную посадку. Никто не пострадал.

Стойка загорелась из-за перегрева тормозной системы и заклинивания тормозных колодок.

Несколько дней назад самолёт Boeing с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
ТЕГИ:СамолётУфа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры