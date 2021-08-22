Установили личность беглеца из России в Японию

Мужчина по имени Ваас Феникс Нокард (в прошлом — Владимир) предположительно в гидрокостюме проплыл 20 км от российского острова Кунашир до Японии, чтобы попросить убежища, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного источника.

СМИ: гражданин России приплыл в Японию и попросил убежища

По его данным, пловец прожил на Курилах три года. Мужчина не имел работы и постоянного жилья, обитал в палатке.

«С кем познакомится — там и пристраивался», — добавил собеседник РИА Новости.

Также известно, что россиянин был депортирован из Японии за нарушение визового режима в 2011 году. В его биографии – приводы в полицию за подделку документов в Таиланде и на Бали.

Ранее генконсульство РФ заявило, что японские компетентные органы не передают информацию о сбежавшем из России мужчине. Дипломаты намерены добиваться встречи с беглецом.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ПобегРоссиянеЯпонияКурильские Острова
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