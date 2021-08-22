Установили личность беглеца из России в Японию
Мужчина по имени Ваас Феникс Нокард (в прошлом — Владимир) предположительно в гидрокостюме проплыл 20 км от российского острова Кунашир до Японии, чтобы попросить убежища, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного источника.
По его данным, пловец прожил на Курилах три года. Мужчина не имел работы и постоянного жилья, обитал в палатке.
«С кем познакомится — там и пристраивался», — добавил собеседник РИА Новости.
Также известно, что россиянин был депортирован из Японии за нарушение визового режима в 2011 году. В его биографии – приводы в полицию за подделку документов в Таиланде и на Бали.
Ранее генконсульство РФ заявило, что японские компетентные органы не передают информацию о сбежавшем из России мужчине. Дипломаты намерены добиваться встречи с беглецом.
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