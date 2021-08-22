Генконсульство РФ: Япония отказывает в предоставлении данных о российском беглеце

Генконсульство России в Саппоро заявляет об отказе компетентных органов Японии предоставить официальные сведения о мужчине, якобы приплывшем на Хоккайдо с острова Кунашир и попросившем убежище россиянине. Текст сообщения опубликован в Facebook 22 августа.

Посольство выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию. Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», — говорится в заявлении российского генконсульства.

Представители российской дипсиссии подчеркивают, что японское управление безопасности на море не подтверждает данные об инциденте. Кроме того, иммиграционный отдел в Саппоро не подтверждает гражданство беглеца, пишут «Известия».

В генконсульстве намерены добиться необходимой информации от японских властей и встретиться с мужчиной, если будет подтверждено его российское гражданство, пишет Газета.ru.

Напомним, в субботу мужчина с Курильских островов России приплыл в японский город Саппоро и якобы подал заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, россиянин добрался предварительно до острова Хоккайдо, принадлежащего Японии. Известно также, что беглец является владельцем «дальневосточного гектара». Каким способом мужчина проплыл 20 км из России в Японию, не уточняется.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеРоссияЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры