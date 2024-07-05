Умерла знаменитая скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Знаменитая советская, грузинская и российская скрипачка, дирижёр, народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла в возрасте 77 лет. Информацию о её кончине распространи Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Музыкант родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. Она выпускница Московской консерватории по классу скрипки. Основу ее скрипичного репертуара составляли классическая и романтическая музыка, сочинения грузинских композиторов XX века.

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Некоторое время Исакадзе играла на скрипке Страдивари. Раритет ей предоставили в виде исключения в Московской государственной коллекции музыкальных инструментов. С 1981 года до распада Советского Союза она была художественным руководителем Грузинского камерного оркестра. С 90-х годов в основном проживала в Европе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2009 году по приглашению министерства иностранных дел Германии Лиана Исакадзе сформировала «Камерный оркестр» из молодых музыкантов юго-восточной Европы. Народная артистка России Хибла Герзмава признавалась в сильном влиянии личности и творчества скрипачки на своё музыкальное становление.

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ФОТО: РИА Новости / Олег Макаров
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