Умерла знаменитая скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Знаменитая советская, грузинская и российская скрипачка, дирижёр, народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла в возрасте 77 лет. Информацию о её кончине распространи Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Музыкант родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. Она выпускница Московской консерватории по классу скрипки. Основу ее скрипичного репертуара составляли классическая и романтическая музыка, сочинения грузинских композиторов XX века.