Умер дважды Герой СССР лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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Свои соболезнования родным и близким космонавта выразил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Это невосполнимая потеря для всех нас... Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», - заявил он.

Валерий Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Всего он совершил четыре полёта в космос общей продолжительностью более 371 суток. Первый — 9—11 октября 1977 года, последний - 2-12 июня 1998 года.

Ранее Герой России Александр Мисуркин, трижды летавший на МКС, покинул отряд космонавтов «Роскосмоса».

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ФОТО: РИА Новости
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