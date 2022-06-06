Умер дважды Герой СССР лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин
Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Свои соболезнования родным и близким космонавта выразил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Это невосполнимая потеря для всех нас... Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», - заявил он.
Валерий Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Всего он совершил четыре полёта в космос общей продолжительностью более 371 суток. Первый — 9—11 октября 1977 года, последний - 2-12 июня 1998 года.
Ранее Герой России Александр Мисуркин, трижды летавший на МКС, покинул отряд космонавтов «Роскосмоса».
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