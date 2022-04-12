Лукашенко заявил, что хочет полететь в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы полететь в космос, сообщает ряд СМИ.

При этом он отметил, что вместо него есть и другая кандидатура.

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«Раньше думал, что "старший брат" может меня отправить (в космос – прим. НСН) и назад не вернуть, а сейчас уже так не думаю», - пошутил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом.

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ТЕГИ:ПолитикаБелоруссияКосмонавтыКосмосАлександр Лукашенко
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