Мисуркин ушел из отряда космонавтов «Роскосмоса»
31 марта 202210:29
Герой России Александр Мисуркин, трижды летавший на МКС, покинул отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом говорится на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.
Мисуркин совершил четыре выхода в открытый космос. Общая продолжительность полетов 44-летнего космонавта составляет чуть меньше года.
В центре пожелали Мисуркину успехов в будущей деятельности и поблагодарили за профессионализм и большой вклад в развитие отечественной космонавтики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru