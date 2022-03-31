Мисуркин ушел из отряда космонавтов «Роскосмоса»

Мисуркин совершил четыре выхода в открытый космос. Общая продолжительность полетов 44-летнего космонавта составляет чуть меньше года.

В центре пожелали Мисуркину успехов в будущей деятельности и поблагодарили за профессионализм и большой вклад в развитие отечественной космонавтики.