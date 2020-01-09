Украинский «Боинг» развернулся перед падением в Иране
Пассажирский самолет Boeing 737-800, разбившийся накануне недалеко от Тегерана, перед падением сделал разворот и намеревался вернуться в аэропорт, сообщает Организация гражданской авиации Ирана. Ведомство занимается расследованием причин авиакатастрофы.
В сообщении организации говорится о том, что после появления технических проблем лайнер сделал разворот, однако сам экипаж при этом не докладывал о каких-то неполадках.
Ведомство также ссылается на показания очевидцев, которые рассказали, что видели огонь на борту летевшего самолета, который распространялся по фюзеляжу, отмечает RT.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился накануне вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 человек и девять членов экипажа, все они погибли.
Большинство жертв – граждане Ирана и Канады. Для расследования причины авиакатастрофы в Иран вылетели 45 украинских специалистов, отмечает «Свободная пресса».
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