Украинские войска дронами атаковали Белгородскую область

ВСУ запустили несколько беспилотников по Борисовскому району Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Один из дронов сдетонировал на территории коммерческого объекта в Борисовке. Входная группа здания повреждена, как и припаркованный рядом легковой автомобиль.

Гладков: В Белгородской области после атак ВСУ были повреждены семь объектов

Еще один беспилотник ударил по жилому дому в селе Березовка. Взрыв выбил окна, повреждены два автомобиля.

FPV-дрон также атаковал автомобиль в селе Зозули. Предварительно, при этих ударах ВСУ никто не пострадал.

За прошедшие сутки в Белгородской области атаки ВСУ повредили семь объектов. Всего за 24 часа Украина применила по региону 90 снарядов и дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныУкраинаБелгородская областьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры