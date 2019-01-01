Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный удар по западной части Донецка. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Как подчёркивает RT, под обстрел попал Петровский район города. В общей сложности было выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм. Помимо этого, сегодня утром под обстрелом оказались поселок Жабичево и село Васильевка.

Напомним, в настоящий момент в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта.