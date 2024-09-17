Украина уничтожает мосты через Сейм, которыми пользуются жители Курской области

Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, сообщает РИА Новости.

Жители Глушково: ВСУ разрушили мост для осложнения эвакуации

Ими пользуются жители региона. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские беспилотники, чтобы не допустить его восстановления.

В случае появления какой-либо техники она сразу уничтожается ВСУ. На кадрах видна, в том числе сгоревшая сельхозтехника, находящаяся рядом с мостом.

Ранее силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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