Украина уничтожает мосты через Сейм, которыми пользуются жители Курской области
17 сентября 202406:34
Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожает мосты и переправы через реку Сейм в Курской области, сообщает РИА Новости.
Ими пользуются жители региона. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские беспилотники, чтобы не допустить его восстановления.
В случае появления какой-либо техники она сразу уничтожается ВСУ. На кадрах видна, в том числе сгоревшая сельхозтехника, находящаяся рядом с мостом.
Ранее силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина уничтожает мосты через Сейм, которыми пользуются жители Курской области
- СМИ: Ведущая Лазарева считает, что статус иноагента мешает ей работать
- Попова: Массовая вакцинация от коронавируса не планируется
- Пентагон не считает необычным появление авиации ВС России у границ США
- Сбер снижает скидки по ипотеке
- Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще семь БПЛА ВСУ
- СМИ: Россиянам присылают уведомления о налоге на вклады
- В Белом доме раскритиковали пост Маска о рассуждениях о покушении на Байдена
- Власти поддержали проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
- В США арестован россиянин из-за экспорта микроэлектроники
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru