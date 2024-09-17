Украина уничтожает мосты через Сейм, которыми пользуются жители Курской области

Ими пользуются жители региона. В настоящее время над разрушенным мостом постоянно дежурят украинские беспилотники, чтобы не допустить его восстановления.

В случае появления какой-либо техники она сразу уничтожается ВСУ. На кадрах видна, в том числе сгоревшая сельхозтехника, находящаяся рядом с мостом.

Ранее силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

