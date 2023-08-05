Украина объявила о «военной угрозе» для судоходства в портах РФ в Черном море

Украина официально объявила о «военной угрозе» для судоходства в российских портах в Черном море. Об этом сообщила «Госгидрография» Украины.

Сенатор Цеков: Атаку на российский танкер можно считать терактом

Отмечается, что речь идет о шести российских портах: Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Ранее, в ночь на 5 августа, танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) сообщал, что экипаж находится в безопасности, на место инцидента прибыли два буксира, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
ТЕГИ:УкраинаРоссияСудно

Горячие новости

Все новости

партнеры