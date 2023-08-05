Украина объявила о «военной угрозе» для судоходства в портах РФ в Черном море
5 августа 202313:20
Украина официально объявила о «военной угрозе» для судоходства в российских портах в Черном море. Об этом сообщила «Госгидрография» Украины.
Отмечается, что речь идет о шести российских портах: Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.
Ранее, в ночь на 5 августа, танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) сообщал, что экипаж находится в безопасности, на место инцидента прибыли два буксира, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru