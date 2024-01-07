Уголовное дело возбудили из-за ограничения подачи тепла в Подольске

Без отопления и горячей воды оказались жилые дома, местные медицинские, учебные и дошкольные учреждения,.



«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщается в Telegram-канале ведомства.



Следователи проводят обыски в помещениях обслуживающей котельную организации, изымают техническую документацию и допрашивают руководство, чтобы установить причины аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

