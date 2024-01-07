Уголовное дело возбудили из-за ограничения подачи тепла в Подольске
Следователи Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Подмосковью открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной в городе Подольске за неправильную эксплуатацию оборудования. В результате их действий произошло отключение тепла в микрорайоне Климовск.
Без отопления и горячей воды оказались жилые дома, местные медицинские, учебные и дошкольные учреждения,.
«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Следователи проводят обыски в помещениях обслуживающей котельную организации, изымают техническую документацию и допрашивают руководство, чтобы установить причины аварии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 20-летняя шорт-трекистка из России умерла от гриппа
- Уголовное дело возбудили из-за ограничения подачи тепла в Подольске
- СМИ: В ФРГ подозревают Россию в слежении за военными учениями с дронов
- При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека
- Воробьёв: В Подольске запустили второй котел
- Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области
- Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью
- Гладков: Продолжается восстановление Белгорода после обстрела со стороны ВСУ
- Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку
- Холодные праздники: СК и прокуратура ищут виновных в коммунальных авариях в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru