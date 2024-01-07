Уголовное дело возбудили из-за ограничения подачи тепла в Подольске

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Подмосковью открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной в городе Подольске за неправильную эксплуатацию оборудования. В результате их действий произошло отключение тепла в микрорайоне Климовск.

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Без отопления и горячей воды оказались жилые дома, местные медицинские, учебные и дошкольные учреждения,.

«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователи проводят обыски в помещениях обслуживающей котельную организации, изымают техническую документацию и допрашивают руководство, чтобы установить причины аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YouTube канал СКР
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