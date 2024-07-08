Суд вынес приговор бойцу СВО, который угрожал беременной женщине бензопилой

По версии следствия, в ночь на 26 февраля 2024 между мужчиной, который находился в алкогольном опьянении, и его девушкой произошел конфликт. Тогда мужчина взял бензопилу и стал угрожать женщине. Через три дня Бажуков, будучи снова пьяным, включил конфорку газовой плиты, планируя устроить в доме пожар. Однако ему это не удалось.

Суд признал его виновным в угрозе убийством и поджоге имущества и назначил ему лишение свободы сроком один год и 10 месяцев. Мужчина полностью признал свою вину и согласился с обвинением. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку с повинной, раскаяние и участие Бажукова в спецоперации на Украине.

Ранее жителя Курска обвинили в покушении на убийство девятилетнего сына, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

