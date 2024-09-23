Тюменец сломал челюсть коллеге за требование работать быстрее

Конфликт возник между мужчинами 1966 и 1958 года рождения. Причиной драки стало то, что более молодой уборщик подгонял своего коллегу.

Врачи диагностировали у потерпевшего двухсторонний перелом нижней челюсти. Злоумышленнику предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, ему грозит до трех лет колонии.

Ранее драка между пассажиром рейса «Ереван — Москва» и сотрудниками одной из авиакомпаний произошла в ереванском аэропорту «Звартноц».

