Тюменец сломал челюсть коллеге за требование работать быстрее
Дворник в Тюмени за требование работать быстрее сломал своему коллеге челюсть. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России по региону.
Конфликт возник между мужчинами 1966 и 1958 года рождения. Причиной драки стало то, что более молодой уборщик подгонял своего коллегу.
Врачи диагностировали у потерпевшего двухсторонний перелом нижней челюсти. Злоумышленнику предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, ему грозит до трех лет колонии.
Ранее драка между пассажиром рейса «Ереван — Москва» и сотрудниками одной из авиакомпаний произошла в ереванском аэропорту «Звартноц».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru