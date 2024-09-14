В Петербурге девушка выбила глаз солисту Мариинского театра
В баре а Английском проспекте в Санкт-Петербурге произошла драка, передает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в результате конфликта женщина ударила солиста Мариинского театра. Мужчина был в очках, стекло которых из-за удара попало ему в глаз.
Пострадавшего госпитализировали. По данным источника издания, мужчина лишился зрения. Правоохранители нашли и задержали злоумышленницу, она была опрошена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве сотрудники полиции доставили в отделение несколько участников массовой потасовки на юго-востоке города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru