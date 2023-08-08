Трое детей и взрослый погибли в аварии с фурой в Тюменской области

Водитель KIA Sorento врезался в стоящий на обочине грузовик Mercedes. В результате погибли 63-летний мужчина – водитель легковушки и трое его пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее следователи по Краснодарскому краю задержали водителя грузовика в совершении автоаварии с автобусом юниорской команды по футболу, в которой погиб подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

