Трое детей и взрослый погибли в аварии с фурой в Тюменской области

В автомобильной аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и взрослый, сообщает «РЕН ТВ».

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Водитель KIA Sorento врезался в стоящий на обочине грузовик Mercedes. В результате погибли 63-летний мужчина – водитель легковушки и трое его пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее следователи по Краснодарскому краю задержали водителя грузовика в совершении автоаварии с автобусом юниорской команды по футболу, в которой погиб подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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