Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске
Автомобиль совершил столкновение с остановкой общественного транспорта на улице Кирова в Смоленске, травмы получили четыре человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Причиной ДТП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением.
Были травмированы женщины 2006 и 1982 года рождения, а также мужчины 2007 и 2004 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее шесть несовершеннолетних пострадали в результате ДТП на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе Иркутской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru