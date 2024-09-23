Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске

Автомобиль совершил столкновение с остановкой общественного транспорта на улице Кирова в Смоленске, травмы получили четыре человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

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Причиной ДТП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

Были травмированы женщины 2006 и 1982 года рождения, а также мужчины 2007 и 2004 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее шесть несовершеннолетних пострадали в результате ДТП на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе Иркутской области.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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