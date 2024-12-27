В Курской области уничтожили три украинских беспилотника и ракету
27 декабря 202408:37
Три беспилотника и ракету ВСУ уничтожили в течение прошедшей ночи над Курской областью. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Бойцы ПВО сбили в небе Курской области 3 украинских БПЛА самолетного типа и одну ракету», — отмечается в сообщении в Telegram-канале властей.
Правительство поблагодарило защитников области.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 27 декабря средства ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской, а также один дрон — над Астраханской, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индии объявили семидневный траур из-за смерти экс-премьера Сингха
- В Курской области уничтожили три украинских беспилотника и ракету
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии
- Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках на 8 млн рублей
- В аэропортах Сочи и Казани ввели временные ограничения
- СМИ: Минстрой планирует обратиться к другим государствам для ремонта ЖКХ
- Над пятью российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
- Глава «ФОРЭС» подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
- Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье
- Путин прокомментировал слова Лукашенко о десяти «Орешниках»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru