В Курской области уничтожили три украинских беспилотника и ракету

Три беспилотника и ракету ВСУ уничтожили в течение прошедшей ночи над Курской областью. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Бойцы ПВО сбили в небе Курской области 3 украинских БПЛА самолетного типа и одну ракету», — отмечается в сообщении в Telegram-канале властей.

Правительство поблагодарило защитников области.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 27 декабря средства ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской, а также один дрон — над Астраханской, пишет 360.ru.

