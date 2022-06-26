Три человека пострадали в автоаварии с рейсовым автобусом в Бурятии
В Бурятии столкнулись рейсовый автобус и грузовик, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
ДТП произошло на 587-м километре федеральной трассы Р-258. Микроавтобус с 12 пассажирами следовал из Красного Чикоя в Улан-Удэ. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали трое.
После аварии из искореженного салона автобуса спасатели деблокировали двух человек.
Напомним, три человека, среди которых двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей под Новгородом.
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