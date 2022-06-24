Два человека погибли в ДТП в центре Москвы
Два человека погибли, шестеро получили травмы в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Инцидент произошел утром в пятницу на Зубовском бульваре, пишет РИА ФАН. Два автомобиля столкнулись, затем один из них врезался в стену и загорелся, отмечает телеканал «360».
По данным прокуратуры, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, влетел в стену жилого дома.
Как сообщает Дептранс Москвы, из-за аварии было затруднено движение по Пречистенке, сейчас оно восстановлено в полном объеме.
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