Три человека погибли в автоаварии под Новгородом
Три человека, среди которых двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей под Новгородом, сообщает «Интерфакс».
На 187 км шоссе Великий Новгород-Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи столкнулись «Лада Калина» и «Лада Гранта». В результате аварии двое мальчиков и водитель «Лады Гранта» погибли.
В «Лада Калина» находились пять человек, в «Лада Гранта» - только водитель.
Напомним, число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае увеличилось и составило 16 из 22-ух, рассказали в региональном оперштабе.
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