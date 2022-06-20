Три человека погибли в автоаварии под Новгородом

На 187 км шоссе Великий Новгород-Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи столкнулись «Лада Калина» и «Лада Гранта». В результате аварии двое мальчиков и водитель «Лады Гранта» погибли.

В «Лада Калина» находились пять человек, в «Лада Гранта» - только водитель.

Напомним, число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае увеличилось и составило 16 из 22-ух, рассказали в региональном оперштабе.

