Три человека погибли в автоаварии под Новгородом

Три человека, среди которых двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей под Новгородом, сообщает «Интерфакс».

В Подмосковье произошло ДТП с иномаркой и группой велосипедистов

На 187 км шоссе Великий Новгород-Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи столкнулись «Лада Калина» и «Лада Гранта». В результате аварии двое мальчиков и водитель «Лады Гранта» погибли.

В «Лада Калина» находились пять человек, в «Лада Гранта» - только водитель.

Напомним, число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае увеличилось и составило 16 из 22-ух, рассказали в региональном оперштабе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Великий НовгородАварияДТП
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