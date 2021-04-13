Пожар в хостеле возле Невской мануфактуры потушили
Пожар в хостеле «Мэрибэль» в Санкт-Петербурге потушили. Огонь на него распространился с Невской мануфактуры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причиной пожара в хостеле стало попадание продуктов горения на крышу здания, расположенного всего в 100 метрах от мануфактуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее из здания были эвакуированы 50 человек. Для них развернули два пункта временного размещения. Пожар в Невской мануфактуре на площади 10 тысяч квадратных метров до сих пор не потушен.
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