Три человека погибли в автоаварии с КамАЗом под Ульяновском

Три человека, среди которых девочка-подросток, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе М-5 «Урал» в Ульяновской области, сообщает «РЕН ТВ».

Под Тверью произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушками

Рядом с Нагорным Lada Granta врезалась в КамАЗ, который передвигался в попутном направлении. За рулем легковушки находился 40-летний мужчина. Погибли три человека в легковом автомобиле.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новгородской области грузовик въехал в толпу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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