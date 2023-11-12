Под Тверью произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушками
12 ноября 202319:58
В Нелидовском городском округе Тверской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей, сообщило МЧС в своем Telegram-канале.
В результате столкновения один из легковых автомобилей загорелся. Водитель и пассажиры погибли.
На место аварии прибыли 11 спасателей и три единицы техники. Точное число жертв ДТП ведомство не назвало.
В Иркутской области в воскресенье произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru