Под Тверью произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушками

В результате столкновения один из легковых автомобилей загорелся. Водитель и пассажиры погибли.

На место аварии прибыли 11 спасателей и три единицы техники. Точное число жертв ДТП ведомство не назвало.

В Иркутской области в воскресенье произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

