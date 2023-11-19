В Новгородской области грузовик въехал в толпу людей

В городе Боровичи Новгородской области грузовик въехал в толпу людей у ресторана, пишет ТАСС.

Один человек погиб в автоаварии с маршруткой под Екатеринбургом

В результате инцидента пострадали двое мужчин. Возбуждено уголовное дело.

Находившегося за рулем мужчину задержали. По данным Следственного комитета, подозреваемый не так давно освободился из мест лишения свободы.

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчину под стражу

Ранее в Калининграде автомобиль BMW наехал на автобусную остановку. Погибла семилетняя девочка, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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