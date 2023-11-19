В Новгородской области грузовик въехал в толпу людей
19 ноября 202319:28
В городе Боровичи Новгородской области грузовик въехал в толпу людей у ресторана, пишет ТАСС.
В результате инцидента пострадали двое мужчин. Возбуждено уголовное дело.
Находившегося за рулем мужчину задержали. По данным Следственного комитета, подозреваемый не так давно освободился из мест лишения свободы.
Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчину под стражу
Ранее в Калининграде автомобиль BMW наехал на автобусную остановку. Погибла семилетняя девочка, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru