Томского ученого заподозрили в госизмене

Томич Александр Луканин был арестован по подозрению в передаче секретных технологий властям КНР. Об этом «МБХ медиа» сообщил друг Луканина Николай Кривопалов.

Кривопалов не смог уточнить, по какой именно статье УК арестован ученый. В данный момент происходит досудебное разбирательство. «Насколько мы поняли, что это что-то типа измены родине, что он передал какие-то технологии китайцам. На самом деле, как мы это понимаем, в этом нет ничего такого, что относилось бы к обороне», – рассказал друг ученого.

По сообщению регионального телеграм-канала, Луканин вернулся в Россию после новогодних каникул из Китая, где он работал в Шеньянском университете. Из-за пандемии коронавируса он не смог вернуться обратно и устроился на работу в Томский государственный университет. Сейчас он находится в СИЗО. В его квартире провели обыск.

В научные интересы Луканина входили источники питания ускорителей частиц и газозарядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.

Ранее несколько российских ученых стали фигурантами дел о государственной измене. Среди них сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев и Сергей Мещеряков. Также в госизмене обвиняют журналиста-расследователя и советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова.

