Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Сафронова
Московский городской суд признал законным продление до 7 декабря срока ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Содержание Сафронова в следственном изоляторе оспаривали адвокаты, однако их ходатайство было отклонено, передает ТАСС.
Судебное заседание было проведено в закрытом режиме из-за того, что в деле фигурирует гриф «секретно». Сам обвиняемый принимал участие в слушаниях по видеосвязи из следственного изолятора «Лефортово», где он содержится.
Перед входом судьи Иван Сафронов продемонстрировал собравшимся возле зала бицепс на правой руке, он рассказал, что интенсивно занимается спортом в заключении. Всего там собралось около трёх десятков человек, чтобы поддержать журналиста.
Лефортовский районный суд Москвы 2 сентября продлил арест Сафронова до 7 декабря. Советник главы Роскосмоса был задержан 7 июля. По версии ФСБ, в 2017 году он передал чешским спецслужбам сведения, которые содержали гостайну. Сам он не признаёт вину и добивается разъяснения сути обвинений.
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