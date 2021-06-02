Задержана тётя Дмитрия Гудкова

Тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова была задержана во вторник вместе с ним самим по делу о невыплате аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ермиловой Анастасию Саморукову.

По словам Саморуковой, Гудков и его тетя считаются подозреваемыми по данному делу. При этом, как отметила адвокат, по части 2 статьи 165 УК РФ "О причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" арест не является возможной мерой пресечения.

Ранее ТАСС передавал, что политика Дмитрия Гудкова задержали на 48 часов до избрания меры пресечения.





