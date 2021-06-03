Полиция решила освободить Гудкова без избрания меры пресечения

Политика Дмитрия Гудкова, задержанного на 48 часов по делу о причинении имущественного ущерба, освободят из изолятора временного содержания без избрания меры пресечения, сообщила его супруга Валерия Гудкова.

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«Дмитрия Гудкова везут в Главное следственное управление на Новослободской, 45. Там ему вернут паспорт и отпустят по истечении срока задержания без меры пресечения», — цитирует Гудкову ТАСС.

Отмечается, что срок задержания политика истек в четверг в 19:40 по московскому времени.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователь не будет обращаться в суд для избрания меры пресечения Гудкову. Собеседник агентства добавил, что политику не предъявили обвинения.

Гудков 1 июня был задержан в качестве подозреваемого по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Оппозиционному политику могло грозить до пяти лет лишения свободы. Вместе с Гудковым подозреваемой проходит его тетя Ирина Ермилова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПолицияДмитрий Гудков
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